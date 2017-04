Reinoso afirma que nadie le ha avisado que está fuera del Veracruz

Carlos Reinoso continúa en recuperación tras sus problemas de salud, mismos que lo obligaron a separarse de la dirección técnica de Veracruz después del encuentro ante Morelia en la Jornada 9 del Clausura 2017.

Este miécoles se presentó en el programa de Súper Estadio para hablar acerca de su relación con los Tiburones Rojos. El Maestro aclaró en dicha difusión que nadie le ha informado que está fuera del club de los Tiburones Rojos, “A mí todavía nadie me ha dicho que yo estoy fuera de Veracruz”.

Ante el cuestionamiento de si alguien le ha hablado sobre su situación en Veracruz, Reinoso negó algún acercamiento, razón por la cual pidió una reunión con Fidel Kuri padre, por lo que su futuro aún se encuentra en vilo.

El estratega aseguró que después del enucentro ante Morelia en Michoacán, mismo que perdió 1-0, comenzó con malestares y llamó a sus jugadores Pellerano, Arévalo y Leo para informarles lo que pasaba; un día después del encuentro les hizo saber que se haría a un lado del club debido a sus condiciones de salud.

“Terminando el partido de Morelia me acerco, los llamo y les digo, ‘me voy a hacer a un lado porque me siento mal’, al otro día en la mañana se los repetí y me fui”.

Carlos Reinoso también reveló que cambió el número de su celular debido a numerosas llamadas de extorsión, situación que informó a Fidel Kuri hijo.

Finalmente, el chileno habló sobre la forma de juego de América con el técnico Ricardo La Volpe y el exjugador de las Águilas aseguró que el club podría jugar mejor con el plantel que tiene actualmente.

“Hay cosas que yo no comparto y más en el América, lo más importante en el futbol actual es la defensa en ataque y hay instituciones que tienen que atacar, como el América, el América es un equipo de historia que tiene que tiene que ir a buscar”, aseguró.