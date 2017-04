El nuevo mundo que encontró Andy Delort en México

Andy Delort, ex jugador de los Tigres, regresó a Francia con el Toulouse y ha marcado cinco goles en 12 partidos. Sus buenas actuaciones en su país natal lo han llevado a ser portada en los medios franceses y durante una entrevista para Onze Mondial, el delantero reveló sus impresiones de México.

“La gente decía ‘¿para qué carajo vas a México?’ Salvo que la gente que decía eso, no conocía bien la pelota. Nunca han viajado a México. Los franceses que han ido a los estadios mexicanos me han dicho: ‘Nunca habíamos visto esto en nuestras vidas’. Es algo enfermo. Hay que verlo. En las tribunas, todo el mundo lleva la playera de Tigres. Es la locura, todo el mundo canta. Hay 80 barras cantando, niños de dos años también. Es realmente un espectáculo. Todos los estadios están llenos, del primer al último lugar. Es otra vida, descubrí otro mundo”, comentó sobre su aventura en tierra azteca.

Además, el francés habló sobre su decisión de regresar a la Ligue 1 y dejó claro que el dinero no es todo para él.

“Tenía un contrato de tres años con Tigres (…) Si tengo que jugar por cinco euros, no me importaría. Solo importa que sea feliz en cuanto me levante, es todo lo que pido. Hoy estoy bien pagado porque he tenido buenos partidos y he marcado goles. Es puro mérito”, concluyó Delort.