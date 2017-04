Peleador de la WWE admite que luchó drogado

Después de 6 años, el luchador de la WWE, Jeff Hardy admitió que durante la batalla ante Sting por el TNA World Heavyweight Championsip 2011 (Impact Wrestlingg) no estaba en condiciones de dar un buen espectáculo debido a que se encontraba bajo efectos de las drogas.

“En 2011, con Sting, estaba tomando Somas (narcótico), y andaba por ahí todo jodido. ¡Por primera vez en mi vida no podía!. Es la cosa más tonta que he hecho. Ni siquiera podía luchar con mi ídolo Sting. Él hizo lo correcto cuando me apagó y me cubrió en el acto”. declaró

Cabe destacar que dicha acción ocurrió el 13 de marzo del 2011, cuando Sting aplicó un Scorpion Death Drop a Hardy y culminó con la lucha a escasos minutos de haber iniciado, evitando de esta forma mayores repercusiones en la salud de su compañero.

Ante está situación Hardy agradeció a Sting y aseguró que lo que hizo le ayudó para enderezar su camino.

“Es lo mejor que me pudo haber pasado, me hizo reaccionar. He estado limpio desde entones. Mi vida es lo mejor que podría ser. Estoy de vuelta en casa, en la WWE con mi hermano Matt”, finalizó.

Jeff Hardy regresó a los cuadriláteros el 2 de abril del 2017durnate la lucha de escaleras de WrestleMania33.

