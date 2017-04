Daniella Chávez trollea a 'Edu' Vargas tras la derrota de Tigres

Después del triunfo de los ‘Tuzos’ del Pachuca ante los Tigres de la UANL en la final de la Concachampions, la modelo chilena, Daniella Chávez envío una felicitación al conjunto hidalguense y aprovechó para trollear al jugador felino Eduardo Vargas.

“Felicitaciones a Pachuca campeón de Concacaf y a mis queridos hinchas de Tigres no me digan que no les advertí lo de su “estrella””, se puede leer en el perfil de Twitter.

En dicho mensaje Chávez hace referencia a su compatriota, Eduardo Vargas, “fichaje bomba” de los universitarios para el Clausura 2017 con quién mantiene una “enemistad”.

Felicitaciones para #Pachuca Campeón de #Concacaf y a mi queridos hinchas de #Tigres no me digan que no se los advertí lo de su "estrella" — Daniella Chavez (@daniellachavezc) April 27, 2017

Cabe destacar que ambas figuras protagonizaron una acalorada discusión a principios del 2017 debido a que Chávez crítico la llegada de Vargas al conjunto de Monterrey, e incluso lo llamó “machista”.

Escándalo entre Daniella Chávez y el nuevo refuerzo de Tigres.

Mensaje desde la cuenta oficial verificada de Eduardo Vargas! Solo hable de fútbol y al machista no le gusto, seguro dije mentiras? pic.twitter.com/qOFEF7d2rN — Daniella Chavez (@daniellachavezc) January 29, 2017

LO MÁS VISTO DE PUBLIMETRO TV