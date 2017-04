“En el downhill, yo soy mi rival más fuerte”: Ricardo Peredo

Este fin de semana se realizará la primera edición del Down Puerto Vallarta 2017, competencia de ciclismo urbano que consistirá en descender en bicicleta desde el cerro de la Cruz hasta el Malecón, en el menor tiempo posible con saltos sobre obstáculos naturales y artificiales.



México tendrá como principal representante a Ricardo Peredo, ciclista de downhill que con tan sólo 23 años bus- ca consolidarse como uno de los mejores ciclistas del país de cara a su participación en el Campeonato Panamericano 2017.



Peredo cuenta con poco más de cuatro años como ciclista profesional y asegura que su experiencia más gratificante, hasta el momento, es el “hecho de poder andar en bici y tomarlo como un traba- jo. Vivo al máximo el hecho de estar sobre la bici y sentir la adrenalina. Todo mi cuerpo y mis sentimientos están conectados”, comentó Ricardo.



Asimismo, detalló que su principal objetivo en el Down Puerto Vallarta es que- dar en el Top 10 internacional en cuanto a rapidez y ser el mexicano mejor rankeado igual que en el Downhill Taxco 2016.



En Puerto Vallarta participarán alrededor de 40 ciclistas de todo el mundo, por lo que al ser cuestionado sobre quién considera su rival más fuerte, valoró: “Hay varios muy rápidos, uno de ellos el brasileño Bernardo Cruz, quien ganó Taxco en ocasiones anteriores y le ha ido muy bien en competencias previas; sin embargo, en este tipo de carreras cualquier cosa puede pasar”.



El joven ciclista aseguró que le gustaría dejar un gran legado en el deporte mexicano y demostrar que los sueños y metas son alcanzables: “México tiene mucho talento y no sólo en downhill; tenemos que intentarlo, he visto a algunos deportistas que se rinden y me gustaría demostrar que si realmente quieres algo tienes que ir por ello; cualquier cosa se puede lograr pero tenemos que luchar y seguir nuestros sueños”, manifestó.

ricardo-peredo.jpg

