Las otras salidas que se esperan en el América, además de Peláez

De manera sorpresiva este viernes se informó que Ricardo Peláez no seguiría en el América de manera inmediata y no al concluir el torneo como el mismo ex goleador apuntó, sin embargo no es el único que terminará fuera del club.

Según la columna el Francotirador del diario Récord, Mario Hernández Lash, director de fuerzas básicas y José Romano, presidente operativo del conjunto azulcrema, también tienen las horas contadas.

Y es que la información alude a contrataciones poco convincentes y una serie de situaciones económicas sin claridad, por lo que el dueño azulcrema, Emilio Azcárraga habría tomado la determinación de abrirles la puerta de salida al termino del torneo.

La situación favorable, al menos por lo que resta del torneo para “Pepe” Romano, es que con la abrupta salida de Peláez se quedó como el directivo encargado del equipo hasta nuevo aviso, pero la realidad es que no luce un buen panorama en el futuro cercano del América.

ANUNCIA AMÉRICA SALIDA INMEDIATA DE RICARDO PELÁEZ

RICARDO PELÁEZ CONFIRMÓ SU SALIDA DEL AMÉRICA EN ESPN Y NO EN TELEVISA