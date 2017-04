VIDEO: Jugador de rugby golpea y deja inconsciente a árbitro

Durante el partido de rugby entre Saint- Esteve y el Toulouse correspondiente a la semifinal de la Copa Juior de Francia, cuando un jugador de golpeó brutalmente al árbitro y lo dejó inconsciente en el terreno de juego.

Las acciones ocurrieron al minuto 25, después de que Benjamin Casty, árbitro del partido expulsara al miembro del Saint-Esteve tras una fuerte entrada, situación que causó la ira del jugador, arremetiendo contra el silbante.

Según información de medios locales, el silbante sufrió lesiones en los pómulos y la mandíbula, por lo que el partido l partido fue suspendido debido a la actitud violenta del jugador.

Ante esta situación el Presidente del Saint-Esteve anunció que el jugador no pertenece más al equipo; mientras que el Presidente de la Federación Francesa de Rugby aseguró que “podrían suspenderlo de por vida”.

The most disgraceful thing I have ever seen on a rugby field. You won't be needing boots again for life that is mate. Life ban Booom! pic.twitter.com/xNQ0SEplwc

— Allan Donald (@AllanDonald33) April 28, 2017