El indignante motivo por el que Peláez no se despidió de los jugadores

Un triste adiós tuvo Ricardo Peláez de Coapa, pues desde lejos tuvo que despedirse de los jugadores de América y gritarles que fueran por el título, ya que un elemento de seguridad no lo dejó ingresar a la cancha.

Este viernes se anunció de manera repentina la salida de Ricardo Peláez de las Águilas, donde operaba como Presidente Deportivo.

El verdadero motivo de la salida de Peláez del América

Según informa el ‘Francotirador’ en su columna del diario Récord, fue una discusión del también ex futbolista con Yon de Luisa lo que aceleró su salida del club, no obstante al querer despedirse de los jugadores, ya no le fue permitido, pues un encargado de seguridad le habría negado el paso a la cancha.

¡Se hizo a un lado! Ricardo Peláez, fuera de América

“Un encargado de seguridad ya no lo dejó pasar, no permitió que se acercara a los futbolistas en la práctica. Ante la sorpresa, a Ricardo no le quedó de otra que llamar su atención: “¡Adiós, muchachos!”, gritaba alzando la mano, “éxito, ¡vayan por el título!”, mientras los jugadores volteaban sin entender qué pasaba”, publicó el anónimo autor.

Asimismo, la fuente de dicho personaje aseguró que los futbolistas azulcremas se molestaron por el mal trato al ahora ex directivo, incluso causó la molestia del director técnico, Ricardo La Volpe.

