"El equipo está dolido, pero buscaremos el pase a la liguilla", La Volpe

La derrota que sufrió América en casa frente al Atlas caló hondo en los jugadores, sin embargo, el técnico argentino Ricardo La Volpe señaló que el equipo será capaz de levantarse para buscar su boleto a la liguilla el próximo sábado cuando reciban a Pachuca.

“No teníamos pensado una derrota, el grupo está golpeado, no hay que mentirse por esta situación, nos duele, pero algo muy importante todo depende de nosotros mismos. Trabajaremos en lo mental, hay líderes que nos van a ayudar y nos vamos a matar el próximo partido”, dijo.

Lamentó que hayan sido incapaces de reflejar en el marcador las ocasiones de gol que fueron capaces de genera, algo en lo que deberán trabajar para evitar una tercera derrota consecutiva.

“Hoy era el partido que en mi mente estaba no perder, que si no se ganaba no lo podíamos perder, no concretamos, tuvimos muchas ocasiones para haber empatado y así es esto”, indicó.

Aceptó que estos “son resultados que uno no espera, estando en casa veníamos con una solidez pero el futbol tiene estas cosas, cuando mejor jugábamos nos encontramos un gol en córner, después nos meten el segundo en contragolpe”.

“Lo que hay que trabajar y solucionar son los errores que cometimos hoy, y hoy para mí no entró, tuvimos 30 por ciento más de opciones que ellos y perdimos, tenemos un equipo competitivo, cada partido hay que saberlo ganar y esa es la inteligencia que debemos tener para el siguiente partido”, estableció.

Asimismo, descartó que la salida de Ricardo Peláez haya afectado el funcionamiento de su equipo, ya que recordó que a lo largo de la campaña han sufrido otras situaciones que sí los han perjudicado.

“No, la verdad que como se habló en la charla hemos tenido en este campeonato varía situaciones, no sólo lo que pasó con Peláez, la cantidad de lesionados, lo dije la prensa algunas veces es muy fácil de criticar, entiendo que las críticas son bienvenidas cuando son constructivas, pero cuando escucho que faltan dos o tres jugadores, el equipo está mermado y de este América nunca hablaron así, ahora hay que dejar atrás esto, pensar en la semana”, sentenció.

LO MÁS VISTO DE PUBLIMETRO TV