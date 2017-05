Ricardo Ferretti tampoco quiere enfrentarse a Rayados

Colocado en la octava posición de la tabla general, Tigres sólo depende de ellos mismos para estar en la fiesta grande.

Sin embargo, la posibilidad de un nuevo Clásico en Liguilla ha levantado mucha expectativa. Apenas la semana pasada el técnico de Rayados, Antonio Mohamed, había declarado que no le gustaría enfrentarse a los Tigres en los cuartos de final por la jerarquía del equipo.

Por su parte Miguel Herrera dijo que tampoco le gustaría toparse a los de San Nicolás en la primera ronda de la Liguilla, luego de ser goleados en el Volcán por 3-0.

Y ahora es el mismo Ricardo Ferretti quien tampoco quiere enfrentarse a uno de ellos en caso de ser de los ocho invitados a la Liguilla.

“Es como si yo estuviera en la posición que ellos están, tampoco quisiera (enfrentármelos) porque es un equipo muy peligroso.

“Todavía no se ha decidido nada, si se da la clasificación, yo creo vamos a ser un contendiente como cualquiera”, mencionó el Tuca luego del entrenamiento de este lunes en Zuazua.

Ferretti no cree que los comentario que sus colegas hicieron sean por temor, sino porque entiende que nadie se quiere medir con los más peligrosos del torneo.

“No creo que lo hagan por miedo o por odio, al contrario, conozco a los dos y son personas de bien y si hablan de que no quisieran (enfrentarnos) es cosa deportiva. Es como un sorteo del Mundial, ojalá que no me toque Alemania, Brasil y Argentina en el grupo”, mencionó.

El Tuca agregó que tras colocarse en zona de calificación, el ánimo y la confianza al interior del equipo mejoró de gran manera.

