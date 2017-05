Entrenamiento de Chivas, afectado por contingencia ambiental

Debido a un fuerte incendio en el Bosque La Primavera, la ciudad de Guadalajara fue declarada en contingencia ambiental. La contaminación provocada por este suceso ya afectó a Chivas. El equipo rojiblanco tenía programado entrenar la mañana de este martes en su estadio. Pero no pudo hacerlo sobre la cancha debido a la intensa contaminación provocada por las cenizas.

En lugar de eso, el Rebaño Sagrado ha trabajado en la zona de calentamiento, dentro del vestidor, así como en el gimnasio del Estadio Chivas. Este martes, el equipo dirigido por el argentino Matías Almeyda volvía al campo de entrenamiento tras disfrutar dos días de descanso.

El entrenador sudamericano quiere despejar a sus futbolistas en el aspecto mental. Y en el físico, permitir la recuperación luego de semanas con importantes cargas de partidos. Por eso, se determinó que tras el encuentro ante León, el plantel recibiera un par de días libres.

La contingencia ambiental en la Zona Metropolitana de Guadalajara fue decretada la noche del lunes. El fuego se expandió en La Primavera durante el día. Al no poder controlarlo se estableció el estado de emergencia. Debido a la contaminación ocasionada por las cenizas, se cancelaron clases en las escuelas de algunos sectores, sobre todo al poniente de la ciudad.

Cerca de La Primavera

El Estadio Chivas se encuentra ubicado en la zona conocida como El Bajío, una de las que suspendieron la asistencia de los niños a la escuela. Por su cercanía con el Bosque La Primavera, es una de las partes más afectadas por la contaminación. Así, el cuerpo técnico del Guadalajara determinó que el trabajo físico al aire libre no era adecuado.

De esta manera, el Rebaño Sagrado prefirió trabajar bajo techo. La sede del entrenamiento no fue cambiada. Verde Valle se encuentra muy cerca del estadio, así que no habría sido solución. Lo que sí afectó a Chivas es que no pudo realizar actividades de cancha. Sólo ejercicios físicos y trabajo de gimnasio.

