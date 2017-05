Matías Alustiza quiere hacer historia con el Atlas

El gol es para lo que vive un centro delantero. En 100 años de vida, Atlas nunca tuvo un atacante que se proclamara campeón en ese departamento. El club está poco acostumbrado a los éxitos colectivos y también a los individuales. Pero eso está a punto de terminar. Matías Alustiza se encuentra cerca de lograrlo. El “Chavo” quiere hacer historia.

Cinco futbolistas se encuentran empatados en la cima de la tabla de goleo individual. Además de Matías Alustiza, se encuentran Avilés Hurtado (Tijuana), Oribe Peralta (América), Raúl Ruidiaz (Morelia) y Nicolás Castillo (Pumas), todos con ocho tantos. En la última jornada, frente a Jaguares, el rojinegro se ilusiona con adjudicarse ese título individual.

“Obviamente es lindo porque hay una pelea sana donde cinco jugadores se pueden llevar el título de goleo. Pero la verdad que son pocos tantos, por lo general, el goleador sale con 11 o 12 goles y hoy estamos con 8. Será una pelea linda porque aparte de eso, todos nos estamos jugando muchas cosas. El goleador de Morelia, Tijuana, América y Pumas, nosotros mismos, todos nos jugamos cosas importantes”, explicó.

La cifra es efectivamente baja. En torneos cortos, el récord le pertenece al paraguayo José Saturnino Cardozo. En el Apertura 2002 fue campeón de goleo con 29 anotaciones. “Yo creo porque el futbol está cada vez más parejo y cada vez se hace más difícil. Creo que es por eso. Sabemos que Cardozo fue uno de los mejores goleadores en la historia del futbol mexicano, pero estamos en otra época”, razonó Alustiza.

Alegría para los aficionados

Pero aunque la cuota sea relativamente baja, eso no resta alegría al momento. Matías Alustiza disfruta la posibilidad de entrar a la historia del Atlas. El club no sólo acumula 66 años sin un título de Liga, sino que jamás ha tenido un campeón de goleo. El argentino naturalizado mexicano se ilusiona con darle ese triunfo a los aficionados.

“La gente te lo hace saber en la calle, en las redes sociales. Sería un regalo también para ellos por estar siempre en cada partido, durante tantos años sin lograr nada. Sería también algo muy lindo tener por primera vez en la historia un goleador. Eso se verá el sábado. Tenemos que estar tranquilos, vivir esta semana de la mejor manera para ganar estos tres puntos y seguir haciendo las cosas bien”, agregó.

Aclaró que su mayor deseo es colectivo. “La verdad que no. Que jueguen para mí, no. Nosotros debemos seguir haciendo lo que hemos hecho en todo torneo. Si me toca convertir y ser el campeón de goleo, sería algo lindo, pues se lo dedicaría a mis compañeros. Pero que jueguen todos para que yo pueda ser el goleador, no. Primero hay que pensar en el grupo, en esos tres puntos que son importantes para terminar en la parte alta de la tabla. Si el sábado salgo goleador, será lindo para todos, pero primero está el grupo”, concluyó Matías Alustiza.

