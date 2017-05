Pablo Aguilar ofrece disculpas a compañeros y afición por lo que hizo

En sus primeras palabras después de la reducción del castigo de un año que recibió hace un par de meses, Pablo Aguilar se dijo arrepentido por la situación que provocó la sanción que le impuso la Comisión de Apelaciones de la Federación Mexicana de Futbol.

El paraguayo habló para las redes sociales del Club América y expresó su alegría por tener la oportunidad de volver a jugar en el futuro cercano, pues el Tribunal de Arbitraje Deportivo determinó que su castigo debía ser los 10 partidos que recibió en principio por la Comisión Disciplinaria, de los cuales ya solo le resta cumplir con tres.

“Me siento muy apenado por todo lo que había pasado, aprovecho la oportunidad de pedir disculpas a mis compañeros, a la afición, no solo a la de América, sino hablando en general porque lo que hice sé bien que no es bueno, reaccioné de una manera y me arrepiento profundamente de todo lo que pasó.

“Por mucho tiempo estuvimos hablando, estoy contento por lo que pasó, no por mi actuación pasada, pero a uno le deja tranquilo y ahora a dar vuelta a la página y seguir trabajando”, indicó.

Aguilar ya ve hacia el futuro, mismo del que dijo nunca haber dudado y por eso haberse mantenido entrenando a la par de sus compañeros, pues su regreso a las canchas puede darse este mismo semestre en caso de que las Águilas lleguen a semifinales.

“Es una historia más para mí, ahora a pensar en lo que viene y esa manchita tratar de sacarla de la cancha.

“Siempre traté de mantenerme, de entrenar a la par de mis compañeros, sé que no tuve partidos, pero eso se puede ir dando de a poquito, siempre tuve fe y por eso entrenaba al parejo y siempre agradecerles el apoyo que me brindaron y a colegas de otros equipos que estuvieron al pendiente, agradecido de corazón”, concluyó.