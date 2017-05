Pumas blinda a su goleador Nicolás Castillo con cláusula millonaria

Nicolás Castillo podría coronar su buen año con los Pumas de la UNAM consiguiendo el título de goleador en la última fecha del Clausura 2017, cuando su equipo reciba al Puebla en Ciudad Universitaria el próximo domingo, obteniendo así un premio de consuelo al no poder clasificar a la Liguilla que definen al campeón de la competición.

El delantero chileno no la tendrá fácil porque está empatado en el primer lugar de esta tabla con ocho goles junto a Matias Alustiza (Atlas), Avilés Hurtado (Xolos), Oribe Peralta (América) y Raúl Ruidiaz (Morelia), jugadores que serán titulares en los duelos de sus equipos en la definitiva jornada 17 de la Liga MX.

Pese a las lesiones y una polémica expulsión, el ex artillero de la UC sorprende por su buen registro en la temporada debut, teniendo el mejor promedio anotador de los cinco favoritos a la “corona de goleo”, concretando sus ocho anotaciones en apenas 850 minutos, mientras sus rivales no bajan de los mil 100 minutos disputados.

La atención de los aficionados estará en el desempeño frente a la red del chileno, que además del apoyo del público, tiene el respaldo de la dirigencia del club que salió a blindarlo ante algunos rumores de traspaso al fútbol europeo. Desde la UNAM fue su presidente, Rodrigo Ares de Parga, quien salió a aclarar que el jugador tiene una cláusula de 10 millones de dólares para partir.

“La cláusula es de más del doble de lo que pagamos. Es relativamente alta, pero no la pensamos ejercer. No lo queremos vender y él se quiere quedar. No ha habido ningún contacto con nosotros”, señaló el directivo.

Recomendado en Publimetro TV: