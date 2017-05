El sensual video que la peleadora de UFC tuvo que borrar por críticas

La peleadora Paige VanZant se vio obligada a eliminar un video de su cuenta de Twitter debido a las duras críticas que recibió por parte de sus rivales de la MMA.

La peleadora de peso paja de UFC promovía la nueva línea de ropa de ‘Reebok’, debido a que lo consideran muy sensual.

La luchadora publicó el video en su cuenta de Twitter donde presumía una colección de la marca, no obstante algunas de sus compañeras la criticaron duramente.

Es así que Paige decidió eliminar el clip

“Solo llamen al 1-800-chica-caliente y hable con chicas en vivo. No podemos esperar a responder sus llamadas. LLamen ahora!”, Angela Hill.

Just call 1-800-HOT-GIRL and talk to real live girls. We can't frickin wait to answer your call. Call now! https://t.co/HIJlbhhOCN

— Angela Hill (@AngieOverkill) April 30, 2017