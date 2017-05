'Tuca' Ferretti reveló el sueldo que ganaba cuando llegó a México

Ricardo Ferretti, técnico de Tigres, recordó su etapa como jugador al tocar el tema del descenso entre Jaguares y Morelia, ya que él vivió esa triste experiencia cuando militó con Atlas.

Tuca subrayó que al descender el conjunto rojinegro, él no podía quedarse en la división inferior porque el reglamento no lo permitía, pero después tuvo la oportunidad de enrolarse con Pumas, donde subrayó que durante tres años consecutivos el sueldo fue siempre el mismo que percibía con Atlas e incluso, reveló la cantidad que le dieron desde 1977 a 1981.

“(Cuando desciende Atlas) Nicola Gravina me ofreció a 18 equipos, menos a Chivas y Pumas, nadie me quiso, tuve que jugar en la Liga de los animales en Guadalajara, me daban una lanita”, fue entonces que recibió la llamada por parte de la UNAM.

“Yo la verdad para firmar contratos nunca tuve problemas, la verdad, nunca; cuando llegué al Atlas yo ganaba un sueldo, me fui a Pumas y 77-78, 78-79, 79-80 y 80-81, yo gané el mismo sueldo los cuatro años corriditos, mil dólares era de sueldo, 22 mil 500 pesos costaba el dólar, casi igual que ahorita nada más que antes valía más el dinero”, indicó el timonel felino, quien jugó en Pumas

“Cuatro años, yo no jugaba, era banca, ni modo de llegar y exigir quiero aumento de sueldo, ya en el 80-81 salimos campeones, yo fui el goleador del equipo y entonces ya me pagaron mil 250 dólares”, dijo Ferretti entre risas.

Tuca reconoce que la afición tanto de Chiapas como de Morelia están desesperadas, pero recalcó que la violencia no es la manera para exigir los resultados.

