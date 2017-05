"América es el equipo de mis amores", Diego Lainez

El juvenil de las Águilas del América, Diego Lainez se convirtió en el centro de las miradas en el Clausura 2017, debido a que con tan sólo 16 años de edad debutó en el máximo circuito el 4 de marzo del 2017 y se convirtió en pieza fundamental del esquema táctico del argentino Ricardo La Volpe.

Cabe destacar que Lainez inició su formación en Pachuca y posteriormente emigró a las fuerzas básicas de América, para ahora formar parte del “equipo de sus amores” y cumplir su sueño.

“América es el equipo de mis amores. He vivido mi sueño gracias a Dios y estoy conviviendo con las personas que yo admiraba desde chico. Me siento muy contento por todo lo que estoy pasando”, declaró el juvenil de Coapa a Récord.

Asimismo, Diego reveló como ha sido su adaptación en el primer equipo, en donde destacó los consejos y apoyo de todos sus compañeros; en especial el de Ricardo La Volpe, estratega del equipo.

“En el quilo me han hecho sentir como parte del grupo, de todos los compañeros y me siento muy feliz de estar aquí con todos ellos. La Volpe ha platicado mucho conmigo siempre, me ha dado muy bueno consejos, estoy muy agradecido con él”, argumentó.

Para finalizar el miembro más pequeño del equipo cambien aseguro que el resurgir de América en las últimas jornadas se ha debido a la unión del equipo.

