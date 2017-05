El 'Inge' confía en que equipo llegará a liguilla

El presidente de Tigres de la UANL, Alejandro Rodríguez, se mostró confiado en que el cuadro felino conseguirá su boleto a la liguilla del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX y que lo relevante será no titubear en el partido de este fin de semana contra Querétaro.

“Son jugadores profesionales, de mucha trayectoria, de muchos torneos, es un equipo que tiene junto mucho tiempo, el cuerpo técnico también de mucho recorrido y es difícil que un bache te haga que se descarrile el tren. La máquina y los vagones están sólidos”, dijo.

“Nada más que no nos tiemblen las patitas a nadie y vamos para adelante, y no nos tiemblan, porque el juego del sábado es importante, también la liguilla, el próximo torneo, por eso les digo que Tigres es un destino, no un viaje”, declaró el dirigente.

Cabe mencionar que Tigres de la UANL se encuentra en el octavo sitio de la clasificación general con 22 puntos y requieren de una victoria contra Gallos Blancos, en la jornada 17, para asegurar su boleto a la “fiesta grande”.

Rodríguez reconoció que el desempeño de los felinos en el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX no ha sido el esperado, pero insistió en que tienen confianza de que tendrán la posibilidad de buscar el bicampeonato.

“Ha sido un torneo de altas y bajas, muchos ceros sin meter gol, pérdidas, resultados adversos inesperados, pero es futbol, hay que estar preparado para todo, pero tenemos confianza en la capacidad del cuerpo técnico y jugadores”, agregó.

Sobre las versiones de que el volante ofensivo Javier Aquino podría salir de Tigres para irse al Guadalajara al término del torneo, dejó en claro que respetan todo tipo de publicaciones, pero rechazó ahondar en el tema.

También puedes leer:

Título de Concachampions es una cuenta pendiente de los Tigres