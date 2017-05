Matías Almeyda reconoce la baja de nivel en Chivas

Chivas ha sumado apenas dos de los últimos 12 puntos en disputa. El funcionamiento del equipo genera dudas. Las ausencias por lesión y el cansancio en el plantel empiezan a pasar factura. Por eso, al técnico Matías Almeyda no le ha quedado más que reconocer. Este miércoles, por primera vez, admitió que su equipo sufrió una baja de juego.

“Los últimos partidos no hemos tenido la contundencia que tenía el equipo antes de las lesiones, por características individuales y porque hemos bajado un poco el nivel. ‘Chofis’ (Javier Eduardo López) viene con una pubalgia de hace tiempo y va saliendo. Eso ha hecho que modifique la intensidad y velocidad, pero se va recuperando. El otro día me gustó, hizo cosas importantes y siempre queremos que participe más del juego”, explicó.

Pese a todo, asegura que también ve señales de mejoría. “Más que nada, es que siempre se agranda un poco todo. Estaba mirando y parece que abril fue malo, pero fue muy bueno. Hay un campeonato, un título. Si bien no se puede ganar siempre como uno pretende, hemos jugado muchos partidos y los rivales también han mejorado. Nosotros no hemos cambiado mucho nuestra manera de jugar, pero es verdad que el nivel bajó un poquito. El último partido ya subió el nivel”, aseveró el “Pelado”.

Tiene su propia explicación a la baja de juego. “Creo que es un factor el cansancio, que nos ha complicado. Pero no es justificación. Entre tantos partidos, tuvimos una Final y ya sabemos la energía que se deja en una Final. A los dos días hubo un partido difícil (Cruz Azul) y casi todo el tiempo con un hombre menos. Pero el cansancio ya pasó, a partir de este partido (el sábado, ante Necaxa), volvernos a ser el equipo que fuimos”, prometió.

En la Liguilla no hay favorito

Aunque Chivas parece venir a la baja, el técnico Matías Almeyda mantiene la calma. Ve a su equipo con posibilidades de pelear por el título. Ya está calificado. Y la Liguilla es un torneo aparte, donde cualquiera puede ser campeón. No ve favoritos. Para el “Pelado”, los ocho son candidatos.

“Es normal, nosotros somos Chivas. Cada información que sale se critica, se vende, llama mucho la atención y entendemos el folclore del futbol. Pero si se analiza, estaríamos todos parejos porque estamos a dos puntos del líder. Eso marca una tendencia de que los equipos están parejos y no existe un candidato. Los candidatos serán ocho. Los ocho que entren serán candidatos a ganar el título”, detalló el estratega.

Sabe que la exigencia es el título, aunque destaca otros aspectos. “El equipo ha ido creciendo. Este equipo ha logrado una identidad de juego y no es fácil lograr eso en el futbol. Hemos entrado a tres Liguillas, llegado a cuatro Finales y ganamos tres. Depende quién lo vea y cómo. Desde mi lado, lo veo totalmente positivo. Es un grupo de jugadores que en un momento para muchos no servía ninguno y empezaron a servir. Se jerarquizaron, el club es protagonista ”, afirmó el técnico de Chivas.

“Siempre terminamos con lo mismo: que si no sales campeón, no sirve de nada. Depende cómo se mire. Para mí, lo que vamos logrando es muy bueno. El otro día jugaron muchos de fuerzas básicas. Yo no miro sólo la punta de la nariz, veo mucho más allá. Ojalá podamos coronar el esfuerzo con un título, pero lo quieren todos y lo ganará sólo uno. Estamos en carrera y ojalá podamos darnos ese lujo de alegrar a la gente con un título más”, finalizó Matías Almeyda.

