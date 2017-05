Sambueza asegura que suspensión no le dejó ninguna lección

Con la posibilidad de volver a la actividad este fin de semana en la Jornada 17 luego de ocho semanas inhabilitado, Rubens Sambueza asegura que el tiempo que la suspensión de la que fue objeto no le dejó lección alguna.

“No me dejó moraleja, lo que me dejó fue mucho tiempo parado y sin hacer futbol. Perdí mucho en lo futbolístico, pero gané en el aspecto físico porque pude ahorita trabajar lo que no tuve de pretemporada por el viaje a Japón (Mundial de Clubes 2016 con América)”, dijo.

Lo que Sambueza demanda es que, a partir de ahora, a todos se les juzgue de la misma manera, esto en referencia a la entrada que cometió sobre Isaac Brizuela y que provocó una fractura de Maisonneuve al elemento de Chivas.

“Espero que ahora a todos se les mida con la misma varita con la que lo hicieron conmigo, aunque deseo que una jugada así no vuelva a pasar, una lesión seria”.

El mediocampista enfrenta la posibilidad de quedar nuevamente suspendido, esto por acumular cuatro amarillas en el Clausura 2017, por lo que de recibir una nueva cartulina en la visita de Toluca a Santos Laguna, se perdería la ida de los cuartos de final.

“Si juego el fin de semana lo haré como siempre, intenso y con ganas de ir adelante, tratando de ganar porque es lo más importante. Sé que tengo cuatro amarillas, pero espero llegar a la Liguilla. Claro que te limita (amonestaciones), pero uno tiene la experiencia y la inteligencia para manejarlo”, apuntó.