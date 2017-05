Descubren mentiras de la bella presentadora que se dice

Ya se ha rumorado que, supuestamente, la famosísima ‘chica del clima’ de TyC Sports en Argentina, Sol Pérez, mantenía “una amistad” con Cristiano Ronaldo. El astro del Real Madrid está desde hace algunos meses con la española Georgina Rodríguez, pero aun así la prensa portuguesa aseguró que el jugador había estado dándole “likes” a publicaciones de la ardiente presentadora.

Nada más lejos de la realidad. No obstante, los nombres de Sol Pérez y Cristiano Ronaldo han seguido vinculados. Y es que ahora fue la escultural rubia la que informó que el portugués no se perdió el ‘en vivo’ de Instagram que hizo por alcanzar el millón de seguidores. “Cristiano vio mi vivo. Me morí”, asegura la ardiente chica del clima argentina.

Pero parece que también es mentira. Lo cierto es que, a las horas a las que realizó el vídeo en directo, el futbolista debía estar durmiendo y además, concentrado con el Real Madrid de cara al partido de Champions League. Así se lo ‘recordaron’ a Sol Pérez algunos internautas.

Por si fuera poco, CR7 no sigue a la presentadora de TyC Sports en la citada red social, así que entre todos estos argumentos se pone en evidencia un poco la teoría de que la rubia le ha entrado por los ojos al ‘7’ blanco. ¿Continuarán los rumores, no obstante?

