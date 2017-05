Atlas asegura que no se tocará el corazón ante Jaguares

Al rival lo condena una derrota. Si Jaguares pierde este sábado, en su visita al Atlas, estará automáticamente descendido. El técnico de los Zorros, José Guadalupe Cruz, sabe lo que es vivir una situación así. Con Dorados, le tocó. Y aunque tiene muchos amigos en el cuadro chiapaneco, al que dirigió por tres años, asegura que no se tocará el corazón.

“Es una situación de ninguna manera grata. No es sencillo, no es lo ideal. He estado ahí y sé todo lo que conlleva un entorno como el que vive Jaguares. Pero somos profesionales y esto forja carácter, esto demuestra de lo que estás hecho. Tengo amistades ahí, estuve tres años en Chiapas al frente de ese equipo. Hay un afecto, agradecimiento por lo vivido ahí. Fueron tres años de experiencias importantes, conozco a la afición, es entregada y le agradezco, pero esto es futbol”, explicó este jueves.

“El sábado nos quitamos de sentimentalismos y trabajamos el partido independientemente de lo que pase al final. Nos tocó cerrar el torneo con ellos, pero no es que nosotros los vayamos a descender. Es una suma de decisiones de los últimos seis torneos, que quizá no han sido acertadas. Es nuestra profesión, nuestra ética y compromiso. No necesitamos otro estímulo más que sumar tres puntos y quedar en los primeros lugares”, añadió el técnico del Atlas.

Reveló que no habrá un premio económico en caso de descender a Jaguares, lo que salvaría a Monarcas, equipo que pertenece, igual que los Zorros, a Grupo Salinas. “Definitivamente no. Me han preguntado si nos ofrecieron dinero, un estímulo. Nada. Entendemos que son del mismo grupo, pero no hay un compromiso más allá. Está totalmente separado una cosa es atlas y otra el Morelia”, sentenció el “Profe”.

El estilo no se afectará por Alustiza

Además de buscar un mejor lugar en la clasificación, el Atlas tiene otro objetivo. Frente a Jaguares, este sábado, intentará que Matías Alustiza termine como el mejor anotador del torneo. Sería apenas el primer campeón de goleo en los 100 años de historia del club. Pero José Guadalupe Cruz revela que no por eso modificará su estilo.

“No le vamos a cambiar porque el equipo está muy claro. Matías es un jugador sumamente importante, el más letal que tenemos en zona ofensiva. Se le busca en automático porque es un definidor natural. Es el delantero que mejores movimientos tiene para ganar los espacios en las defensas rivales. Si se le busca es porque conocemos su capacidad de definición”, detalló.

“Si lo podemos acompañar con el título de goleo, sería extraordinario. Nos daría mucho gusto por él y por la institución, que sería su primer campeón de goleo. Pero no es el objetivo principal. Sí puede ir de la mano, pero es más importante el objetivo de quedar entre los tres primeros”, concluyó el estratega del Atlas, José Guadalupe Cruz.

