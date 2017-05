Atlas quiere por fin trascender, tras 66 años sin un título

La sequía es larga. Demasiado. Atlas acumula ya 66 años sin conseguir un título de Liga. Los aficionados aguantan estoicos. Siguen ahí. La tribuna no pierde su calor a pesar de la fría estadística. Pero la ilusión crece poco a poco. El técnico de los Zorros, José Guadalupe Cruz, asegura que ha llegado el tiempo de trascender. Ve cerca la posibilidad de alcanzar un campeonato.

“Es una meta de las tantas que nos propusimos era calificar. Es una felicidad para todos el haberlo conseguido ya. Producto del trabajo es que lo hemos logrado una semana antes. Sin embargo, el partido próximo no es uno más, donde nos relajemos o salgamos a pasear. Es un partido importante, difícil, un rival (Jaguares) comprometido, en un entorno crítico porque está en juego su futuro y el de sus familias”, explicó de entrada.

“Hemos ido consiguiendo metas que nos trazamos al inicio de este proyecto, pero no nos satisface. Todavía no estamos hechos, por sólo tener la calificación después de dos años y decir misión cumplida. No señores. Este es un buen momento para pensar en trascender. Tenemos una oportunidad histórica. Una oportunidad de hacer una historia rica, buscando un título que quede para este Atlas y su afición”, añadió Cruz.

Ilusiona a su afición

Atlas no hace mucho ruido. Es un equipo discreto. Y así, calladito, se encuentra en el tercer puesto de la clasificación. Por eso, el “Profe” Cruz se aferra a su derecho de soñar en grande. “Hemos enfrentado a los más duros y nos queda claro que todos son competitivos. Este torneo, del uno al décimo está todo muy cerrado. Ha sido un torneo muy parejo, fuerzas muy equilibradas”, detalló.

“En todos los partidos hemos sido dignos competidores. Pero definitivamente el Atlas debe ilusionar y emocionar a su afición. Nos corresponde no jugar los próximos partidos con lo que ya hicimos, ni pensar que después de dos años llegamos a liguilla y ahora nos tomamos un descanso. No. Debemos mantener, continuar y hasta crecer en el tema de la competitividad”, sentenció el entrenador de los Zorros.

