Jesús Corona asegura que está

Después de que se especulara que Jesús Corona podría dejar las filas de de Cruz Azul y ceder su lugar al ex de América Mosies Muñoz, el arquero mexicano dio la cara y aseguró que por el momento no piensa dejar a ‘La Máquina’.

Cabe destacar que hace un par de meses el también seleccionado mexicano expresó su deseo de salir del equipo debido a los constantes fracasos; si embargo, sabe que ahora su futuro depende de la directiva.

“Lo dije hace seis meses cuando tuve una gran decepción, por no haber conseguido el objetivo, pero haciendo un análisis de lo que he hecho todo el torneo creó que que estoy habiendo las cosas de buena manera . Estoy firme con Cruz Azul, me queda un año de contrato, pero reconozco que las decisiones las va a tomar la directiva y cuerpo técnico”, detalló

Asimismo, Corona manifestó plena confianza en el estratega español Paco Jémez y aseguró la directiva debe confiar en la continuidad del proyecto.

“Es un técnico con grandes aspiraciones, si bien no se consiguieron los objetivos,pero durante la semana vi un entrenador dedicado y el equipo se mostró comprometido. El proyecto se debe continuar”, finalizó.

