Óscar Ustari volverá al arco del Atlas frente a Chiapas

La lesión ha quedado atrás. Óscar Ustari está listo para volver a las canchas. Y el técnico del Atlas, José Guadalupe Cruz, le respetará el lugar al argentino. Este sábado, frente a Jaguares de Chiapas, será titular en el Estadio Jalisco. La intención del entrenador es verlo antes de comenzar la liguilla por el título.

“El tema de portería es distinto al de campo. Raras veces sale un portero en un cambio durante el partido. Definitivamente, pocas veces se usa al segundo o tercer arquero porque el primero mayormente no tiene lesiones o expulsiones. La ausencia de Óscar, saben que fue por una lesión en el Estadio Azul. Sufrió una dislocación de codo y no salió por baja de juego, fue por una lesión”, explicó el “Profe” Cruz.

“Estamos encantados con Fraga, realmente entusiasmados. Fraga ha dado muestras que está para ser el uno aquí o en cualquier equipo. Con Fraga siempre lo hemos tratado para ser el uno, como Ustari. En este caso, quiero ver el sábado a Ustari, porque si no lo veo previo al a liguilla, cómo voy a saber si está recuperado al 100 por ciento”, añadió.

“Ha trabajado excelente y se le debe respetar su lugar. Algo debe quedarle claro a Fraga: estoy encantado y convencido que él es un número uno en este mismo Atlas, aunque no juegue el sábado. Quiero ver que la recuperación de Óscar esté al 100 por ciento y que tengamos ambos porteros listos para la liguilla”, sentenció el entrenador de los Zorros.

Madueña causa baja

Por otra parte, la directiva del Atlas informó que el lateral derecho, José Madueña, será baja para el duelo del sábado. No estará ante Jaguares de Chiapas debido a un desgarro en el muslo izquierdo. Por eso, se encuentra en dura también para la liguilla, pues el tiempo de recuperación podría extenderse.

Además, el técnico José Guadalupe Cruz reveló que el ghanés Clifford Aboagye tampoco estará listo para este encuentro. Incluso está en duda para el primer duelo de la liguilla. “Clifford ha mejorado muchísimo, todas las mañanas me pasa un reporte el médico. Está corriendo, pateando la pelota. Me encantaría tenerlo para este sábado, pero no está listo. Espero tenerlo para la liguilla, es probable, pero no está cerrada la posibilidad. No lo arriesgaría. Quizá para la Vuelta”, afirma.

Gran apoyo en el Jalisco

La mañana de este jueves, los Rojinegros del Atlas cambiaron su sede de entrenamiento al Estadio Jalisco. Y abrieron las puertas. Los aficionados respondieron. Cerca de tres mil seguidores atendieron el llamado para apoyar a su equipo con cánticos, de cara al último partido de la fase regular.

Es clara la conexión que ha logrado el equipo de José Guadalupe Cruz con sus aficionados. El estilo de juego gusta a los rojinegros. Y ahora, el club está calificado a la liguilla por primera vez en dos años.

