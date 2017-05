“Profe” Cruz condenó el video publicado por el Ayuntamiento

El gobierno municipal cometió un grave error. La polémica se desató en plena madrugada. Provocó la indignación de miles de aficionados del Atlas. El Ayuntamiento de Guadalajara publicó un video pasadas las 23:00 horas del miércoles, en sus redes sociales. En él utilizaron a una persona con camiseta de los Zorros como ejemplo de un pésimo ciudadano.

Era parte de una campaña en pro de las banquetas libres de autos que suelen utilizarlas para estacionar. Así, se obstruye el paso del peatón. Se buscaba crear consciencia con el video. Sin embargo, lo que provocó fue la furia rojinegra. El spot se consideró un señalamiento directo que incluye a los aficionados en un estereotipo negativo.

José Guadalupe Cruz, técnico del Atlas, condenó la infortunada acción. “Probablemente es una campaña poquito equivocada. Reprobamos categóricamente en Atlas cualquier declaración o insinuación que perjudique no sólo a nuestra afición, sino a la propia institución. Somos un equipo que podemos tener errores, pero no se le puede estigmatizar a nadie o colgarle una playera a alguien como para ejemplificar. Es desacertado. En nada suma, en nada beneficia, al contrario puede exacerbar ánimos y hacemos una invitación a nuestra afición a que se comporte de la manera más civilizada posible”, sentenció.

“No tengo más que reconocer a la afición por su lealtad, apoyo, compromiso con su equipo, hoy llego al Jalisco dos horas antes del entrenamiento y hay montón de seguidores aquí. No están en la calle drogándose o tomando caguamas. Veo gente civilizada e ilusionada porque este torneo volvamos a levantar una copa. Así he visto cuando fuimos contra América, con Necaxa, gran número de aficionados que han dado muestra de civilidad. Esto no ayuda, no suma en lo absoluto”, concluyó Cruz.

Se disculpó el alcalde

A los pocos minutos de publicado el video, la directiva del Atlas manifestó su molestia. “Categóricamente rechazamos cualquier tipo de contenido que repercuta de manera incongruente en la imagen de nuestra afición e institución”, expresó el club a través de su cuenta oficial de Twitter.

Instantes después, el video fue retirado. La cuenta del Ayuntamiento de Guadalajara se disculpó con el Atlas. Pero el daño ahí quedó. Este jueves, el alcalde de la Perla Tapatía, Enrique Alfaro, reaccionó de forma enérgica. A través de la misma red social, publicó un fuerte mensaje.

“Ayer alguien cometió una pendejada y decidió subir a las redes del gobierno un video de muy mal gusto que yo no conocía. Cuando lo vi, di la instrucción de que se bajara de inmediato. Hubo gente del Atlas que se sintió ofendida, particularmente miembros de las barras que me escribieron. Siempre he dado la cara por mi equipo de trabajo en las buenas y en las malas. Ofrezco una disculpa y todo mi respeto al club y su afición”, concluyó.

