VIDEO: ¡Pasan la prueba! 'Canelo' y Chávez Jr. superan sin problemas la báscula

Todo está listo para la pelea más esperada del año. Julio César Chávez y Saúl Álvarez subieron a la báscula y superaron sin problemas la prueba al dar el peso requerido.

Ambos boxeadores dieron un peso de 164 libras, en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, ante más de siete mil personas.

El primero en subir a la báscula fue el hijo de la leyenda, quien logró bajar el peso para cumplir con lo requerido, por lo que se mostró tranquilo.

Mientras que el ‘Canelo’ con un semblante más retador apareció en el aparato de pesaje y registró el mismo peso que su contrincante, media libra menos del límite.

#CaneloChavez OFFICIAL WEIGH-IN: @Canelo weighs in at 164lbs #May6 pic.twitter.com/MCtqBeVcQb

Tras la ceremonia de pesaje, ambospugilistas se encararon para la tradicional foto.

#CaneloChavez OFFICIAL Face-Off Tomorrow night it's going down @TMobileArena Purchase the fight on HBO #PPV or https://t.co/8WcC4PwhGh #may6 pic.twitter.com/ndmahPDMzC

