VIDEO: Bate golpea brutalmente a aficionada en la cabeza en juego de Padres

El receptor de San Diego, Héctor Sánchez, perdió el control del bate y éste salió volando hacia las tribunas, donde golpeó fuertemente a una aficionada en la cabeza.

La mujer se encontraba en las primeras filas, cuando el bate la sorprendió con un fuerte golpe, situación que retrasó el juego durante 13 minutos.

La aficionada y su esposo, quien también alcanzó a ser golpeado, fueron fueron llevados a un hospital, donde se reportó que sus lesiones no eran graves, así lo anunciaron los Padres en un comunicado.

Mientras que Héctor Sánchez, al ver lo que ocurría se quitó el casco sin perder de vista la tribuna. Al finalizar el partido apuntó: “Es bastante malo. Me siento muy, muy mal, sobre todo al ver a la dama, es muy triste. Siento lástima por ella”.

Scary moment at @Padres game. C Hector Sanchez loses bat and it hits fan in head. Fortunately, she was able to walk out of the stadium. pic.twitter.com/aNiEMo5o1F

— Troy Hirsch (@troyhirschfox5) May 4, 2017