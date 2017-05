VIDEO: Aficionados del West Ham trollean a jugadores en pleno partido

Durante el partido entre el Tottenham y el West Ham correspondiete a la Premier League, los aficionados de los Hammers protagonizaron un cómico momento cuando trollearon a los jugadores del conjuro rival en pleno partido.

A través de un video publicado en redes sociales se puede observar el momento en que los seguidores del West Ham juegan con el balón y en diversas ocasiones se burlan de ellos al tratar de devolverlo a la cancha del Estadio Olímpico de Londres.

Cabe destacar que dicho encuentro culminó con un marcador 1-0 a favor del West Ham.

West Ham fans would keep the ball in the crowd vs Tottenham 😂 pic.twitter.com/nEyHtV2jBL

— CFCVID (@CFCvid) May 5, 2017