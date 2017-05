¡Dejará México por miedo! Daniella Chávez denuncia amenazas de muerte

La conductora de Televisa Deportes, Daniella Chávez, denunció este sábado amenazas de secuestro y muerte, e incluso advirtió que ya piensa en dejar México por miedo.

A través de su cuenta de Twitter, la bella chilena aseguró que amenazaron con secuestrarla y matarla, y apuntó que conoce a sus agresores, mensaje que acompañó con la captura de pantalla de una conversación en su celular.

“Me están amenazando de secuestrarme y hacerme daño! sé quienes son, si algo me pasa alguien pondrá los nombres de las personas por mi!”, fue el primero de ocho mensajes que la playmate publicó al respecto.

“Me hackearon los 2 numeros de whatsapp y me están amenazando que no puedo salir de mi casa,, que me van a matar!”, continuó Chávez.

Asimismo, aseguró que quienes la amenazan son ‘gente importante’ pero no reveló su nombre, lo cual advirtió que sí hará un futbolista chileno que milita en México en caso de que ella desaparezca, pero tampoco dio el nombre del jugador.

Por otro lado, lamentó que tendrá que dejar el país por miedo, a pesar del cariño que le ha tomado.

Aquí te dejamos todos los mensajes que publicó la conductora:

Finalmente, agradeció a quienes la apoyaron y aseguró que ya había realizado las denuncias correspondientes ante las autoridades, pues también tiene que proteger a su hija.