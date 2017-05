De la Hoya invitó a Trump a la pelea entre Canelo y Chávez Jr.

El ex boxeador y ahora promotor, Óscar de la Hoya, invitó al presidente de los Estados Unidos Donald Trump a la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Julio César Chávez Jr. que se disputará esta noche en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

De la Hoya le ofreció, a través de Twitter, dos boletos en primera fila al mandatario.

“Donald Trump, tenemos dos boletos en ringside para enseñarte que no todos los mexicanos son malas personas. Aunque estos dos son bad hombres”, fue el mensaje de Óscar a Trump.

.@realDonaldTrump we got you 2 ringside tix to show you not all Mexicans are bad people. Although, these 2 are bad hombres #CaneloChavezJr pic.twitter.com/9G9pix67ou

— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) May 6, 2017