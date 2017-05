VIDEO: Acusan a futbolista mexicano de amaño de partidos

El mexicano Raúl Gudiño, actual arquero del Porto B de Portugal se encuentra en el “ojo del huracán” debido a que ha sido señalado por su ex entrenador como uno de los responsables de arreglar partidos durante su estancia en el Club Unión de Madeira.

Luís Norton de Matos, ex técnico del conjunto de Madeira señaló que Gudiño tuvo extrañas actuaciones durante la temporada en la que el club descendió, por lo que pidió “analizar con lupa” los partidos ante Pacos de Ferreira y Río Ave.

“Estábamos ganando 2-0 y de repente, en un cambio, el entrenador rival gritó a un jugador suyo: “tira a portería es gol”. El jugador disparó desde 40 metros y la pelota entró, pasando entre las manos de nuestro guardameta. Pareció una película de aquellas de conspiraciones policiacas”, declaró a Record Portugal.

Asimismo, Filipe Silva presidente del Club Unión de Madeira señaló que enviarán dichas pruebas a la fiscalía para que se realice una detallada investigación.

“La Unión siempre ha pensado que es extraño, pero que no teníamos pruebas. Me lástima que el entrenador no nos haya dicho nada en ese momento. Vamos a enviar está entrevista con el fiscal para pedir su intervención. Porque si se dice que hubo corrupción, a través de uno de nuestros ex porteros, Raúl Gudiño, entonces deben hablar con la persona que ha realzado esas declaraciones”, sentenció.

Ante esta situación, en redes sociales ya circula un video titulado “Las extrañas exhibiciones de Raúl Gudiño en Unión Madeira”, grabación de aproximadamente tres minutos en las que se muestran los errores del también seleccionado nacional.

