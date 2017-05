Canelo y Golovkin pelearán en septiembre

Luego de consagrarse como el boxeador mexicano del momento al derrotar a Julio César Chávez Jr., Saúl Álvarez siguió con las sorpresas y anunció con bombo y platillo que su próximo rival será Gennady Golovkin, a quien enfrentará el próximo 16 de septiembre, probablemente en Las Vegas.

“Yo nunca le he tenido miedo a nadie, desde los 15 años. Cuando nací ya se había repartido el miedo; me siento muy bien, me siento muy contento, pelea por pelea voy avanzando y estoy seguro de que cuando llegue el combate con Golovkin vamos a hacer muchas más cosas”, dijo Álvarez tras el anuncio del duelo.

l kazajo arribó al cuadrilátero para confirmar que la batalla es un hecho y reconoció que será el desafío más importante de su carrera, pero se dijo listo para enfrentarlo y espera que sea una pelea explosiva.

“En septiembre prepárense para una noche de drama y estilo mexicano”, dijo el campeón Medio del Consejo Mundial de Boxeo.

Canelo irá por un rival de mayor nivel que los que ha enfrentado desde su derrota frente a Floyd Mayweather. Hará frente a un rival que la gente le exigió durante años y que podría consagrarlo como uno de los mejores pugilistas a nivel mundial, además de que será otra pelea millonaria.