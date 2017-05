Roberto Meier se impuso en la carrera Wings For Life de Guadalajara

Wings For Life es una carrera única. Tiene salida, pero no meta. Aquí, no hay un límite. El concepto es sencillo. Los competidores arrancan. Tienen un tiempo de ventaja. Después, un auto sale detrás de ellos y quienes son alcanzados, quedan fuera. El último en ser descalificado por el llamado “CatcherCar” es el ganador.

Este domingo, esta competencia que se corre al mismo tiempo en 34 ciudades del mundo ha llegado a Guadalajara. Tiene un fin altruista: lo recaudado sirve para apoyar la investigación de enfermedades de médula ósea. El ganador en la Perla Tapatía fue el mexicano Roberto Meier. Recorrió 68.14 kilómetros antes de ser alcanzado por el “CatcherCar”. En esta edición, dicho vehículo fue conducido por el seleccionado mexicano y capitán del Atlas, Rafael Márquez.

En la rama femenil, la sueca Frida Södermark se apoderó de las calles tapatías para triunfar con 37.4 kilómetros recorridos antes de ser alcanzada por el “CatcherCar” de Márquez. A nivel mundial, los ganadores fueron Aaron Anderson, quien corrió 92.14 kilómetros en Dubai y Diminika Stelmach, con 68.21 kilómetros, en Santiago de Chile.

Márquez terminó satisfecho

Luego de la competencia, el cuatro veces mundialista, Rafael Márquez, se dijo contento. “Muy bien, la verdad es que intentaba motivar a toda la gente, quiero agradecerles y espero que la hayan pasado muy bien. Lo hago con mucho cariño, porque esto se trata de apoyar a la gente que más lo necesita por aquellos que no pueden correr”, explicó el futbolista.

Tras su participación como conductor del “CatcherCar”, se mostró satisfecho por la experiencia. “El hecho de que ellos hayan realizado el recorrido es muy meritorio. Es mucho sacrificio, mucha distancia y hay que felicitarlos. Con mucho gusto lo haría de nuevo. Es una carrera con causa. Las veces que sea necesario apoyarla, lo haría con mucho gusto”, añadió el ex jugador del Barcelona.

