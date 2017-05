Chivas celebró misa en Catedral por su aniversario 111

Lunes 8 de mayo de 2017: se cumplen 111 años de la fundación de Chivas. Y para conmemorarlo, la directiva realizó una misa al mediodía. La Catedral de la ciudad de Guadalajara fue elegida para esta celebración. Los integrantes del plantel de Primera División no asistieron, pues se encontraban entrenando en Verde Valle. Pero sí estuvieron algunos ex futbolistas.

“Como siempre son momentos especiales. Me da mucho gusto venir acá y que la gente nos siga recordando. Es un motivo de satisfacción, que gente que ni siquiera había nacido cuando ya andaba de jacalero en las canchas nos siga recordando. Ojalá sea por más tiempo”, explicó José “Jamaicón” Villegas.

Villegas es una de las glorias del Rebaño Sagrado. Hoy tiene 82 años de edad. Fue integrante del Campeonísimo. Él y Sabás Ponce son los únicos jugadores que ganaron ocho campeonatos de Liga con Chivas, entre 1957 y 1970. El “Jamaicón” fue pieza clave para construir la grandeza del club.

“Con el equipo estuve 25 años. A pesar de que ha pasado el tiempo nos sigue recordando. Ahora, el equipo estuvo mal, pero ya van mejorando. Ojalá que esa mejoría la siga mostrando especialmente en este partido que viene contra Atlas”, sentenció el integrante del Campeonísimo.

Espera un título pronto

El Guadalajara tiene más de 10 años sin un título de Liga, pero espera que pronto eso termine. “Considero que sí: este es el año de las Chivas. Hay que cruzar los dedos para que así sea. Que los jugadores sigan poniendo su grano de arena porque pertenecen a una gran institución. Tienen una gran afición que merece algo importante”, sentenció Villegas.

Por lo pronto, aseguró que no hay un mal sentimiento hacia el Atlas, rival de Chivas en los cuartos de final. “No odio a nadie porque también a mí me van a odiar. Todos los contrarios son respetados. Este más porque yo me puse la camiseta rojinegra varias veces (como refuerzo en duelos amistosos) y tengo gratos recuerdos. Ojalá que no nos defrauden las Chivas y sigan adelante”, concluyó José “Jamaicón” Villegas.

