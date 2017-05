Ricardo Ferretti espera cobrar revancha ante Rayados

De los cinco enfrentamientos en fase de finales (cuatro en Liga y una en Copa), entre Rayados y Tigres, Ricardo Ferretti ha perdido en cuatro de ellas.

El Tuca vivió el primer clásico en Liguilla del Clausura 2003, pero también significó su primera derrota.

Además perdió en el Clausura 2013, en la Copa en el Apertura 2013 y la más reciente en el Clausura 2016, por lo que ahora espera cobrar revancha.

“Espero que sea el (Tigres) que enfrentó a Chivas, Tijuana, Querétaro, Pumas, eso queremos. Ojalá aprendamos de todas las cosas que anteriormente han pasado contra ellos, tenemos que aprender para poder ahora tener nuestra revancha, nuestra posibilidad.

“Si no analizamos las cosas que no hicimos bien, pues es complicado, yo espero que mi equipo mejore en la situación de los enfrentamientos que hemos tenido en contra de ellos”, agregó.

El técnico felino no se siente en deuda con la afición, pues a su manera de ver la situación, el equipo siempre se ha entregado en la cancha.

“Me sentiría en deuda si no intentara, si no buscara, si me hiciera güey y aquí nadie se hace eso, nosotros venimos y trabajamos honestamente y nos entregamos a todo”, dijo.

A pesar de haber tenido un mal inicio de torneo y lesiones durante todo el torneo, el Tuca dijo estar agradecido con estar en la Liguilla.

Tuca mencionó que será importante para Tigres sacar una ventaja en el primer clásico en el Volcán.

“Ojalá y saquemos esta ventaja que todos los equipos quieren cuando juegan de local. Sabemos de las circunstancias de una eliminación en dos partidos, pero siempre es importante sacar ventaja de local”, mencionó.

Tigres entrenó este lunes en el Volcán, para después tener una comida en uno de los patios del recinto universitario.

