Para Leiton Jiménez, del Atlas, su rival no es un

Muchos marcan al Guadalajara como favorito para la serie de Cuartos de Final. Pero en un clásico tapatío todo puede pasar. Atlas no se siente menos. El rival no le asusta. Incluso, el colombiano Leiton Jiménez asegura que su equipo puede llegar a semifinales. Por una simple razón: el adversario, afirma, no es un “súper Chivas”.

“Para mí, Chivas es un equipo más. No sorprende nada. No son súper Chivas. Es un equipo más. Nosotros estamos contentos de que sea Chivas el rival, pero si queremos ser campeones debemos superar al que sea”, explicó este lunes el zaguero central rojinegro.

Durante la fase regular del Clausura 2017, Chivas ganó el clásico tapatío. En el Estadio Jalisco, se impuso por 2-1. Esta vez, Leiton Jiménez confía en que la historia será distinta. “No fue la mejor impresión la que dejamos ante Chivas. Atlas es un equipo que juega bien el futbol. Después de ese Clásico, mejoramos muchos. Creo tener los argumentos para vencer a Chivas, siendo un equipo intenso, porque cuando hacemos eso metemos en problemas a cualquiera”, afirmó.

Ahora, los rojinegros se ilusionan no sólo con la posibilidad de eliminar al acérrimo rival. También quieren poner fin a la sequía de 66 años sin un título de Liga. “Son muchos años y nosotros tenemos apenas uno aquí. Queremos cambiar las cosas y darnos esa alegría para cambiar la historia. Esperamos dar ese paso y hacerlo de gran manera”, sentenció.

“La gente está metida con el grupo, ilusionada. Nosotros queremos hacer un gran cruce y darle felicidad a la afición del Atlas. Somos conscientes de que la gente quiere el título. Atlas tiene muchos años sin ganarlo”, añadió el futbolista colombiano.

Que reine la paz

En el Clausura 2015, la última vez que Atlas calificó a la liguilla, se topó también con Chivas. En la Vuelta, el Rebaño Sagrado se impuso por 4-1 en el Jalisco. Fue tanta la frustración de los seguidores rojinegros, que invadieron la cancha en pleno partido. Encararon a los jugadores. El duelo se detuvo 20 minutos. En esta ocasión, Leiton Jiménez confía en que reine la paz.

“Esperemos que no vuelva a pasar lo de esa ocasión, que podamos ganar, que la gente tenga cierta paciencia y no se repitan esas cosas”, confió el colombiano del Atlas.

Por lo pronto, disfruta estar en la fiesta grande, pues considera que han tapado bocas. Pocos creían en los Zorros. “Sí, fue algo que se dijo, que no teníamos equipo para estar en esto. Pero nosotros hemos demostrado. Tenemos un equipo interesante y por eso estamos en la Liguilla. Queremos pasar de ronda, alcanzar objetivos y debemos pasar a Chivas”, concluyó.

Lo más visto de Publimetro: