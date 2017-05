Miguel Herrera asegura que no hay acuerdo con el América

Miguel Herrera aclaró que tiene contrato con los Xolos de Tijuana y que sólo y que hasta el próximo 28 de mayo decidirá si deja al equipo para dirigir a las Águilas del América.

“No tengo nada, hubo acercamientos entre directivas. Hablamos con Jorge Hank (dueño de los Xolos) de esto, tomarlo hasta el final del torneo y esperaremos hasta el 28 de mayo, como posibilidad”, declaró el Piojo al programa Raza Deportiva de ESPN.

Herrera aclaró que tiene contrato hasta diciembre pero no le sorprende que el América lo busque. “Es obvio que esté mi nombre en la mesa del América porque no salí mal, entregué buenas cuentas, no sé si haya otros técnicos, pero en este momento no me llama la atención quiénes están”, explicó.

El ex seleccionador mexicano esperará a que los Xolos terminen su participación en el Clausura 2017. En caso de que lleguen a la final sería hasta el 28 de mayo pero esto podría adelantarse en caso de que sean eliminados en cuartos de final o semifinales.

Por último, comentó que no ha tocado el tema de su posible partida con sus jugadores. “En el vestidor ni se ha tocado el tema, estamos metidos en lo que tenemos que hacer, como paramos a nuestros rivales. Estamos concentrados en el partido que viene (Morelia). No se escuchan rumores que se dan fuera del club y estamos metidos en lo que necesitamos”, agregó.