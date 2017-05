Pese al mal momento, Pereira ve a Chivas como candidato

Chivas ha sumado sólo tres de los últimos 15 disputados. Con todo y ese bache, alcanzó a terminar en la tercera posición de la clasificación. En Liguilla enfrentará al Atlas. Y a pesar de la evidente baja de juego, el defensor Jair Pereira cree que el Guadalajara puede no sólo avanzar, sino ser candidato al título.

“Respeto la opinión de cada gente. En lo personal, te digo que Chivas es candidato. No nos podemos hacer menos. Hemos trabajado de manera intensa. Nos hemos roto el alma dentro de la cancha como para que al llegar a Cuartos de Final decirte que no aspiramos a cosas importantes. Eso no va con la mentalidad de este equipo, nuestra única mentalidad es el paso a paso. Tenemos un examen difícil con un equipo que cerró bien, pero hasta ahí. Nuestros objetivos son claros y lucharemos hasta el final”, explicó este lunes.

La última victoria del Rebaño Sagrado en Liga MX se remonta al 8 de abril. Un mes sin ganar. El 3-2 frente a Puebla fue la última alegría. Además, en cinco duelos, Chivas sólo ha marcado dos goles. Pero Jair Pereira insiste en que la mentalidad del equipo se mantiene positiva.

“No estamos mentalizados en reprocharnos todo lo que pasó en este mes. Sería vergonzoso de nuestra parte pensarlo así. El equipo se enfoca en salir a ganar, en las jugadas de gol que tengamos tratar de concretarlas. No lo hicimos el último mes, es evidente, pero no podemos quedarnos con esos datos porque pensar negativo te lleva al fracaso. La única mentalidad es revertir eso”, aseveró.

Confía en salir adelante

“Nos ha pasado de todo, vivimos el tema del descenso y el equipo salió. Hoy tenemos un bache de no hacer goles, pero el equipo va a salir adelante, porque veo cómo trabajamos. Tenemos a Matías que se da cuenta lo que pasa y lo único que podemos hacer es cooperar. No podemos ver individualidades porque lo que llevó a Chivas a este lugar, a salir del descenso y ahora pelear por títulos es el equipo. Nos enfocamos en cerrarnos como equipo y hacer cosas diferentes que no hicimos al final del torneo”, agregó Pereira.

Este lunes, Chivas cumplió 111 años de vida. El “Comandante” Pereira afirmó que en esta fecha se reitera el compromiso. “No perdemos la línea de los objetivos que tenemos como grupo. Se cumplió al calificar, pero tenemos hambre de trascender. Siempre es especial el aniversario de esta gran institución, pero no nos metemos presión extra. Nuestro único objetivo es morir en la cancha por este equipo y pasar a la siguiente ronda. Ganar el primer juego (el jueves en el Jalisco) sería un excelente regalo”, sentenció.

Bajas que pesan

El mal momento de Chivas se debe en gran medida a las ausencias. El ataque rojiblanco sufrói bajas importantes por lesión. Ángel Zaldívar, Rodolfo Pizarro y el “Conejo” Isaac Brizuela están lastimados. Además, Carlos Cisneros no ha jugado en todo el torneo. Jair Pereira confía en los jóvenes que tendrán que suplirlos.

“Es una realidad que perdimos jugadores importantes. El caso de Zaldívar. Cisneros que tuvo un buen torneo pasado y que suma mucho al ataque. El ‘Conejo’ que había recuperado su nivel. Pizarro que también tuvo un gran inicio. Siempre te va pesar que no estén porque son importantes, pero el equipo sigue teniendo llegada, sólo nos falta concretar”, detalló.

“Zaldívar era de los que mejor definía y Pizarro cuando pisaba el área era letal. Son jugadores importantes y hoy nos los tenemos, pero debemos ocuparnos en revertir eso. Hay jugadores jóvenes con la misma capacidad. Obviamente, con diferente juego, pero capaces. Debemos suplir todo eso que nos ha afectado en este cierre de torneo”, añadió Pereira.

