Atlas quiere revancha frente a Chivas por la eliminación de 2015

La derrota todavía duele, Daniel Álvarez asegura que Atlas ya dejó atrás el 4-1 sufrido ante Chivas, en la liguilla del Clausura 2015.; pero la espinita está clavada. Por eso, ahora que se topan de nuevo con el Guadalajara en cuartos de final, los Zorros quieren revancha.

“Eso ya quedó en el pasado. No fue uno de nuestros mejores partidos en Liguilla. Ahora el equipo está concentrado en que debemos hacer bien las cosas el jueves para irnos con buena ventaja a la casa de Chivas. Nosotros seguimos trabajando y mentalizados que debemos ganar, para cerrar de buena manera de visita”, explicó Daniel Álvarez, uno de los sobrevivientes de aquella eliminación.

“Bien o mal, así es el futbol: siempre te da una revancha deportiva. Yo en mi caso más que una revancha, son las ganas de seguir avanzando. Sabemos que Chivas es un buen equipo y será un gran partido”, añadió el “Fideo” Álvarez.

A diferencia de aquella liguilla de 2015, esta vez Atlas no luce favorito, a pesar del bache que atraviesa Chivas. Pero eso no incomoda a los rojinegros, “No, yo creo que no hay ninguna molestia por eso. Al contrario, es una motivación para nosotros saber que vamos a dar un gran partido y poderlos eliminar en esta fase sería el mejor escenario para nosotros”, sentenció.

Para concretar esa revancha, Daniel Álvarez confía en el hombre más importante del Atlas. “Nuestra parte ofensiva sigue siendo muy fuerte. Nuestro goleador Matías Alustiza ha sido nuestro referente toro el torneo, tanto con asistencias como con goles. Ahí debemos aprovechar la parte defensiva de Chivas”, concluyó el “Fideo”.

Ve mejor la cantera rojinegra

No es sólo una serie de cuartos de final. Es un clásico tapatío. Y por ello, en juego está el orgullo de la ciudad, además del pase a semifinales. Será un duelo con varios futbolistas hechos en casa. En ese duelo de canteras, Daniel Álvarez asegura que ve mejor la del Atlas.

“El canterano lo vive de otra manera, desde fuerzas básicas se vive la euforia de un Clásico. En mi caso, que lo juego desde fuerzas básicas, lo vivo de otra forma. Pero aquí cualquier jugador es importante y todos tenemos que aportar nuestro granito de arena”, detalló el “Fideo”.

“Los canteranos de Atlas han tenido mayor regularidad, eso es importante. Más confianza y más minutos en Primera División. Creo que ahí podemos sacar la ventaja. Es un Clásico, los estados anímicos serán importantes y en la cantera siempre hemos tenido la línea de ganarle a Chivas”, finalizó el futbolista rojinegro.

