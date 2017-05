Ciclista Chris Froome fue atropellado mientras entrenaba

El ciclista británico Chris Froome fue derribado “voluntariamente” este martes por “un conductor impaciente” cuando se entrenaba cerca de Mónaco, sin que sufriera daños de importancia, según indicó en la red social Twitter.

“He sido golpeado voluntariamente por un conductor impaciente que me persiguió en el asfalto. Afortunadamente estoy bien. La bicicleta destrozada. El conductor prosiguió su camino”, escribió el triple campeón del Tour de Francia.

Según diversos medios, el incidente se produjo cerca de Beausoleil, localidad francesa situada en las proximidades de Mónaco, donde Froome tiene fijada su residencia.

Fuentes de la comisaría de Menton indicaron a Efe que el ciclista presentó una denuncia por el caso, lo que le permitirá estar cubierto por el seguro.

Sin embargo, la policía francesa considera difícil arrestar al responsable ya que no se identificó el número de la matrícula del coche encausado.

Las fuentes agregaron que se van revisar las imágenes de las cámaras de videovigilancia próximas para determinar si es posible obtener alguna información suplementaria.

El ciclista del equipo Sky acompañó el mensaje de una fotografía de su bicicleta en la cuneta con las ruedas visiblemente dañadas.

El incidente se produce pocas semanas después de la muerte del italiano Michele Scarponi tras haber sido atropellado por un coche.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay 🙏 Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo

— Chris Froome (@chrisfroome) May 9, 2017