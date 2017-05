"Profe" Cruz se quedará con Atlas para el próximo torneo

Su trabajo ha sido destacado, José Guadalupe Cruz ha llevado al Atlas de regreso a la liguilla, tras dos años de ausencia. Por eso, la directiva está satisfecha. Gustavo Guzmán, presidente del club, ha revelado este martes que renovará el contrato del estratega. El acuerdo termina en el presente torneo, pero se extenderá. Así, el “Profe” se quedará con los Zorros.

“Creo mucho en la continuidad, de antemano les digo que el Profe’ Cruz y su cuerpo técnico estarán aquí el próximo torneo. Es intrascendente que si firmamos un año o dos, para él mismo no es preocupación”, explicó el dirigente de los Zorros.

El convenio aún no está firmado, pero Guzmán descarta que existan complicaciones. “Es un hecho. Tenemos una comunicación tan buena que va más allá de los contratos. Cuando sintamos que no nos funciona se va a ir. Para él mismo no es una de sus preocupaciones (la firma). Como cada año hay que revisar los temas económicos y con gusto lo haré”, detalló.

Por lo pronto, la directiva se entusiasma con el Atlas actual. En la liguilla se topará con Chivas. Los duelos de jueves y domingo servirá como revancha. A los Zorros aún les duele la eliminación del Clausura 2015, precisamente frente al Rebaño Sagrado. Aquel 4-1 en la cancha del Jalisco no se olvida.

“Estoy muy contento e ilusionado y más por el tema de quien nos enfrentamos. Traemos la daga clava de que nos ganaron en nuestro estadio, pero tenemos la posibilidad de estar una vez más en Liguilla. Ya teníamos tres torneos sin conseguirlo y ahora estamos entusiasmados”, sentenció Gustavo Guzmán.

Andrés Guardado es sólo un sueño

El futuro de Andrés Guardado está lejos de Europa. Todo parece indicar que el futbolista mexicano no renovará con el PSV Eindhoven de Holanda. Por eso, la afición del Atlas se ilusiona con verlo de regreso en el club que lo vio nacer. Pero Gustavo Guzmán, presidente de los rojinegros, mata toda esperanza. Por su elevado salario, es un sueño inalcanzable para el club.

“El otro día se rumoró que ‘Chicharito’ venía a la MLS por un sueldo que es equivalente aquí a lo que gana todo mi equipo. El deseo de Andrés (Guardado) es terminar acá, pero le faltan un par de años más pensando en ganar esas cantidades tan importantes de dinero (probablemente en la MLS), las cuales aún no estoy en posibilidades”, reconoció el directivo.

“Para mí sería un sueño que cuando Rafa (Márquez) se vaya, le entregue el gafete de capitán a Guardado, pero por ahora es sólo eso: un sueño. No tendría cómo pegarle”, concluyó Gustavo Guzmán.

