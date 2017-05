Para el Atlas, es momento de soñar con lograr algo grande

Atlas quiere cambiar su propia historia. Son ya 66 años sin conquistar un título de Liga. Pero ahora, el plantel rojinegro se ilusiona. Hay confianza en eliminar a Chivas, en cuartos de final. Y entonces pelear por algo grande. “Es momento de soñar”, asegura el mediocampista Luis Robles.

“Claro que sí. En el torneo fuimos demostrando que podemos pelear de tú a tú a cualquier equipo. Ahorita estamos en otra circunstancia, la Liguilla es otro torneo y debemos seguir con esa mentalidad de pelear cada partido y ¿por qué no? Es momento de soñar. Es momento de dar ese paso, ese golpe”, aseguró.

“No me adelanto a los hechos. Vamos paso a paso, lo importante ahora es el partido del jueves, es lo que nosotros estamos pensando y visualizando. Yo no me voy más allá. Lo importante ahora es ir paso a paso, jugar partido a partido y veremos. Atlas sorprendió a todo mundo cuando calificó y trataremos de seguir sorprendiendo”, añadió el “Macue”.

Atlas es blanco de burlas por los 66 años sin título. Robles quiere cambiar eso. “Obviamente molesta, pero ahora estamos en otra situación. Tenemos equipo, la afición también es importante. La actitud ahí está, tenemos un momento importante para nosotros. Estamos motivados y un escenario así, con un Clásico, cualquiera lo querría”, detalló.

Y por ser un clásico tapatío, se juega más que el pase a semifinales. “Sí claro. A mí también me ha tocado vivir las burlas como jugador, como aficionado. Obviamente piensas en que hay una ciudad dividida y tienes que soportar la carrilla. Sobre todo, debes estar consciente que te toca hacer tu parte lo mejor posible”, afirmó.

Aprendieron la lección

Durante la fase regular del Torneo Clausura 2017, Atlas perdió el Clásico Tapatío. Chivas se impuso por 2-1 en el Estadio Jalisco. Fue una pobre exhibición de los Rojinegros. Pero Luis “Macue” Robles asegura que ese encuentro dejó lecciones importantes.

“El partido del torneo regular le dimos bastante espacio a Chivas. Eso fue lo que nos costó. Con su dinámica y con espacios, Chivas te hace daño. Lo importante ahora será estar bien parados, no regalar espacios y contrarrestar de esa manera su dinamismo”, asevera Robles.

De cara al arranque de la serie frente al Guadalajara, el Atlas retomará las concentraciones. Durante todo el torneo, el plantel durmió en sus propias casas previo a los partidos como local. Pero hora, el técnico José Guadalupe Cruz los quiere a todos reunidos en un hotel.

“Muy tranquilos. Todos estábamos acostumbrados a concentrar, no es nada nuevo. Sobre todo porque llega en buen momento. Sabemos la importancia del partido y claro que no nos pesa concentrar, sabiendo todo lo que representa estar en la Liguilla”, concluye el “Macue” Robles.

Lo más visto de Publimetro: