Las formas no fueron las correctas ni las más educadas: Pikolín tras su salida de Pumas

Alejandro Palacios es consciente de que los ciclos terminan, haciendo referencia al suyo en Pumas, pero asegura que las formas con las que la directiva auriazul manejó su salida y la de Darío Verón no fueron las correctas ni las más educadas.

“Siempre he pensado que si se cumple un ciclo se puede entender, pero las formas no son las más correctas, las más educadas de anunciarnos así, no fue lo más conveniente,

“Ha habido poca comunicación con nosotros. No se tocaron esos temas y al final de la temporada nos citan y nos dicen que no estamos contemplados dentro de Pumas y debemos de buscar otro destino”, apuntó el guardameta en entrevista para “ESPN”.

Por tal situación, Pikolín tuvo que despedirse de la afición el pasado domingo luego del duelo que perdieron los felinos ante Puebla en el Estadio Olímpico Universitario, pues sabía que era su última oportunidad de agradecer el apoyo a los aficionados.

“Al final del torneo tuve que anticipar una despedida. Yo veía más o menos como se venían las cosas y debía despedirme de las personas el domingo pasado y fue emotivo. Lo menos que podía era intentar despedirme de la institución y de los que siempre han estado conmigo, si no hubiera sido de esa manera no habría podido hacerlo”, agregó.

Por último, afirmó que pese al manejo del club, él no se cerrará las puertas, pues piensa volver al equipo del Pedregal viviendo alguna otra etapa.

“Conozco muy bien a la universidad y nunca me cerraré las puertas para regresar a la institución, este gran equipo. En algún momento u otra etapa me gustaría regresar en Pumas”, concluyó.

