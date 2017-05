José Cardozo se une a la lista de técnicos sin trabajo

José Saturnino Cardozo ha dejado de ser director técnico de Puebla, así lo reveló el presidente del equipo camotero, Carlos López Domínguez, y mencionó que ahora Cardozo es libre de contratarse con el equipo que él desee.

“Decidimos que lo mejor para ambas parte era terminar la relación laboral. Cardozo es libre de contratarse con el equipo que mejor le convenga, le agradecemos el tiempo que estuvo con nosotros.

Sobre la posible venta del equipo de la Angelópolis, López Domínguez explicó que hay propuestas de varios interesados por hacerse del club, pero hasta el momento no hay nada concreto.

“Sí hay interés por comprar al equipo, todavía no recibimos una propuesta formal pero estamos analizando a todos los interesados; si se llegara hacer la venta del club, lo estaríamos informando en los próximos días pero hasta el momento no hay nada concreto. Nuestra intención no es vender al equipo pero si llega una buena oferta la aceptaríamos”.

El directivo poblano reconoció que existe la posibilidad que lleguen elementos del recién descendido Jaguares a reforzar a Puebla ya que ellos, tienen su propio plan de trabajo.

“No llegaran jugadores de Jaguares acá a Puebla, Chiapas va a pelear por conseguir el ascenso y varios elementos están siendo contemplados para el proyecto. Nosotros ya tenemos a varios prospectos en lista incluso hay varios jugadores de selección nacional”, indicó el presidente poblano.