La Volpe explota contra sus detractores

Después de que Ricardo La Volpe anunciara su salida del conjunto de las Águilas del América, el estratega argentino, rompió el silencio y arremetió en contra de los entrenadores que se encuentran en los medios de comunicación y que lo criticaron a lo largo de su etapa como entrenador del conjunto de Coapa.

“Una cosa es escuchar periodistas, se pueden aceptar sus críticas, pero hay entrenadores, no voy a dar nombres, que están en paneles, que si yo veo su currículo me pregunto: ¡qué lograron como técnicos, por favor!. El periodista informa y se puede equivocar, pero cuando yo escucho a técnicos, que quieren ponerse a la vista para que los contraten dirigentes, me da asco, no tienen códigos, no tienen ética; son unos mercenarios que quiten figurar criticando”, declaró el argentino en entrevista para ESPN.

Asimismo, La Volpe también aseguró que que resta importancia a dichos comentarios, debido a que su experiencia como director técnico lo avala, puesto que recientemente ha sido considerado como uno de los mejores 50 técnicos del mundo.

“L’ Equipe (revista francesa) me nombró entre los 50 mejores técnicos del mundo, cuando esos que me critican ¡ni los conoce el mundo!. Yo logré ser cabeza de serie para un Mundial, pasé caminando eliminatorias y fui a una Copa del mundo, a unos Olímpicos, entonces, esa gente que se cuide de hablar, que hagan críticas constructivas”, finalizó.

