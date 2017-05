VIDEO: Luis García está

Después de que se diera a conocer que el futbolista paraguayo Dario Verón quedaba fuera del conjunto de los Pumas de la UNAM, ex jugadores y aficionados han mostrado su molestia a través de redes sociales.

En esta ocasión, el ex futbolista Luis García arremetió en contra de la directiva auriazul y cuestionó las formas en las que tratan a sus jugadores emblema.

“Siendo universitario me parece que a los tipos importantes, a las leyendas se les debe tratar de otra manera. Yo si estoy encabronado por la forma en la que se dijo que se terminaba tu ciclo”, mencionó Luis García durante una charla con Dario Verón para los “Protagonistas”.

En dicha entrevista Verón también reveló como se dio su salida del club y aseguró en un futuro regresará, como director técnico.

“Hablé con el presidente y me explicó que quiere darle oportunidad a los jóvenes, me dijo que ya no me iba a renovar y ante eso no pude hacer nada. No estoy enojado con la intuición, estoy feliz porque la decisión no fue mía; extrañaré a al afición, siempre los voy a llevar en mi corazón. Siempre voy a ser Puma”, detalló el paraguayo.

Cabe destacar que Verón llegó a Pumas en el Apertura 2003 y logró levantar cuatro títulos con la escuadra universitaria: Clausura 2004, Apertura 2004, Clausura 2009 y Clausura 2011.

