VIDEO: Cam Newton celebra su cumpleaños con video de rap

į THÅNK GØD för thįš DÅŸ❕ »Ł1VË x ŁØVË x ₽RÅŸ« (rëpëât) #iWmW -1OVE #šhįñëTHRŪthëŠHÅDË #įŁØVËlįfë😜 #27wâšÅmâjörŠTËPför28

A post shared by Cam Newton (@cameron1newton) on May 11, 2017 at 12:43am PDT