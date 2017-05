"Chelís" reconoce que saldría del retiro para dirigir al Puebla

Apenas en enero pasado, José Luis Sánchez Solá “Chelis” anunció su retiro del futbol tras renunciar a la dirección técnica de Venados en el Ascenso MX. Sin embargo, el famoso Chelís recuperó las ganas de seguir en el balompié profesional y en entrevista con Mediotiempo señaló que a él le “encantaría” dirigir al Puebla.

Esta semana trascendió que él sería parte del proyecto de un grupo de empresarios cercanos al gobernador de Puebla, Antonio Gali, quienes estarían interesados en adquirir la franquicia que por ahora pertenece a la familia López Chargoy.

Dicho proyecto, se especula que estaría encabezado por Xabier Albizuri, quien actualmente funge como Subsecretario de Obra Pública y Comunicaciones del Estado de Puebla. Sánchez Solá negó categóricamente que alguien lo haya contactado.

“Sí sé quién es Xavier, pero te doy mi palabra de honor que nadie me ha hablado, nadie me ha dicho una sola palabra. Hoy en día el Puebla no tiene entrenador, entonces a mí me encantaría, pero mi palabra de honor, nadie me ha hablado”, aseguró.

De cualquier forma, Sánchez Solá consideraría como un error que el gobierno poblano adquiera al equipo.

“El gobierno de Puebla es muy serio, no creo que el gobierno compre un equipo, no creo que hagan eso, sería imposible que lo hagan”, consideró. “Yo vivo en Puebla y a mí me encantaría, verdaderamente me encantaría ser técnico, ojalá y me hablen”.

HENAINE DESCALIFICÓ UNA EVENTUAL COMPRA DEL GOBIERNO

De concretarse el proyecto que se especula encabezaría Albizuri, Ricardo Henaine, exdueño del Puebla y quien sostiene un largo litigio contra la familia López Chargoy por el usufructo de la marca Puebla F.C.descalificó la posibilidad de que personas cercanas al gobierno adquieran al club.

“Sería caótico que un funcionario del gobierno actual de Puebla sea dueño del equipo. El que llegue y compre el equipo tiene que ver cómo arreglar el problema conmigo que existe”, sentenció Henaine.