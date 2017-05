Esposa de Chávez Jr. lo defiende y afirma que les tendieron una trampa

Después de que se filtrara una comprometedora grabación en donde aparece Julio César Chávez Junior al lado de varias mujeres en un hotel de Las Vegas, Nevada, Frida pareja del pugilista mexicano salió en su defensa y aseguró que fueron víctimas de una trampa.

En entrevista para ESPN, la esposa de Chávez Jr. declaró que su familia se quedó en el país vecino debido a que ella quería asistir al concierto de Celine Dione; sin embargo, las cosas se salieron de control cuando conocieron a unos hombres de Tamaulipas en el bar del hotel, mismos que filtraron el video y les robaron el cheque de la pelea y un reloj de 40 mil pesos.

VIDEO: Circula grabación comprometedora de Chávez Jr. con varias mujeres

“Pasaron unos chicos de Tamaulipas, se tomaron fotos con Julio y quedaron de ir por otros amigos que también querían tomarse fotos. Julio se quedó con ellos como hasta las 5 o 6 de la mañana cuando lo llevaron al cuarto, yo tenía el cheque de la pelea en la mesa y cuando me di cuenta ya no estaba el cheque y el reloj”, detalló.

Asimismo, Frida reveló que los polémicos vídeos fueron planeados con la firme intención de terminar con la carrera de su esposo.

“Todo eso lo planearon para seguir fregándalo más, esas mujeres estaban en el bar, las subieron y lo grabaron, como que él se acordaba pero no me decía porque sabía que me iba a enojar. Ahora que vi, le dije al de Tamaulipas, porque me mandaron mensajes, le dije que qué era ese video y por qué lo había publicado, me dijo que 10 personas intentaron hackear su teléfono y que él no lo había publicado”, mencionó la pareja de Chávez Jr.

